Ressursgruppa overleverer sin rapport tirsdag på Mo

Ressursgruppa presenterte i desember sin foreløpige rapport om fremtidig sykehusstruktur på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Der anbefalte gruppa at Helgeland bør ha ett sykehus, og at dette bør ligge på Mo i Rana. Gruppas alternative anbefaling er Sandnessjøen.

I tiden etter dette har debatten mildt sagt vært opphetet, på den ene siden har man hatt en anstrengt debatt mellom tilhengere av de to største sykehusene, altså Mo i Rana og Sandnessjøen, og på den andre siden har tilhengere av et sykehus i Vefsn pekt mot Vefsns sentrale plassering på Helgeland. Kommunene sør for Korgfjellet har vært tydelige på at de ikke ønsker et sykehus på Mo, men hvor de mener det bør ligge i stedet, det har det vært vanskeligere å få grep på.

Tirsdag skal altså den endelige rapporten og anbefalingen fra ressursgruppa legges frem. Det har siden desember vært en høringsrunde, og det har kommet en rekke høringsuttalelser.

Konklusjonen skal legges frem av gruppa på en pressekonferanse i administrasjonsfløya på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Denne er lagt til mellom klokken 14.00 og 15.00.

Det er opp til Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir om hun vil legge rapporten frem for styret i helseforetaket, eller velge å se bort fra den.

Baustad holdt 8.mars appell for fødestua -For 36 år siden deltok jeg på 8.mars med min første appell med samme tema: La fødestua bestå. Jeg må fortsatt kjempe, konstaterer jordmor Ann-Åse Baustad.

Overlege: – Ny medisinsk teknikk virker sentraliserende Bjørn Haug er avtroppende direktør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset, som ambulansetjenesten.

Alstahaug-ordføreren om sykehus-uttalelsen – Vi må si noe om Sandnessjøen Ordfører Bård Anders Langø sier det foregår interne politiske diskusjoner om å peke på Sandnessjøen som lokalisering i høringen om sykehus.

Alstahaug-ordføreren vil ha plassering av sykehus i høringssvar Bård Anders Langø vil ha sykehuslokalisering inn som et punkt i høringssvaret om sykehusstruktur.

Brønnøy støtter sykehus mellom Alstahaug og Vefsn Kommunestyret støttet høringsuttalelsen, og i debatten gjorde Siv Aglen (Ap) det klart at Mo i Rana ikke er spesielt urbant.

Drømmer om et samlet sykehus med fagfolk fra hele Helgeland Martin Fjellsøy (39) er brønnøyværing og hjertespesialist. Han mener det må være ett sykehus på Helgeland, midt på Helgeland.

Tolvkommune-gruppen vill ikke konkretisere sykehuslokalisering De tolv kommunene sør for Korgfjellet er etter et nytt møte torsdag fortsatt enige om å ikke være konkrete på lokalisering av nytt sykehus på Helgeland.

Utkast til høringsuttalelse sier ikke hvor sykehuset bør ligge Torsdag skal utkastet til høringsuttalelse fra 12 kommuner om sykehus legges frem.

Kysten trenger akuttsykehus på kysten Åpent brev og høringsinnspill til Helgelandssykehuset

Sykehusdirektøren utsetter ikke høringsfristen i sykehussaken 12 rådmenn sør for Korgfjellet ba om utsatt høringsfrist.

Tolv rådmenn vil ha ny sykehushøring Tolv rådmenn sør for Korgfjellet har sendt et felles innspill til fylkeskommunen om sykehusprosessen på Helgeland der de ber om ny høring.

Bjørg Stemland satte inn helsides annonser om sykehuskampen Bjørg Stemland på Lovund rykker inn annonser i Helgelands Blad og Brønnøysunds Avis mot forslaget om å sentralisere sykehus på Helgeland.

Jordmor: Stortinget vedtok å bevare alle fødeavdelinger – Stortinget har vedtatt at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger. Det må få betydning for sykehusdebatten på Helgeland.

Brønnøyordføreren tordner mot redaktør og melder ham til PFU – Jeg bygger på faktum over år i denne prosessen, jeg vet nøyaktig hva som foregår, sier HB-redaktør Hofstad.

Andre Møller: – Sykehusdebatten splitter Helgeland Vegas ordfører mener det er for stort fokus på arbeidsplasser og ikke på pasientene i sykehusdebatten. Han mener debatten som raser vil splitte Helgeland ytterligere.

Finseth kritiseres av sykehus-ansatte etter Frp-uttalelse «Det vil bli håndtert internt», sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset, etter at ansatte har gått ut mot områdesjef som uttalte seg som Frp-representant i Sømna kommunestyre.

Når gode råd er livsviktige Åpent brev til administrerende direktør og styreleder ved Helgelandssykehuset.

Sørordførerne om lokalisering Oppegaard:Peker ut aksen mellom Vefsn og Alstahaug På spørsmål om hva ordførerne egentlig ble enig om i dag, så peker sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard ut "aksen mellom Vefsn og Alstahaug".

- Åpne dørene! Ordførerne sør for Korgfjellet og personell fra Helgelandssykehuset er samlet til lukket møte om sykehustilhørighet i dag. - Velgerne har rett til å høre hva deres folkevalgte sier om dette. Åpne dørene, krever redaktør Matti Riesto.

Dette er BAnett-sakene dere klikket mest på i løpte av 2018 En veldig populær avstemning, nasjonale nyheter fra BAnett og fire år gamle kjerringråd. Og leserinnlegg. Mange leserinnlegg.

- Hvis akuttsykehuset blir på Mo bør folk vurdere å flytte Kommunestyrerepresentant Arne Finseth (FrP), som også er områdesjef for Helgelandssykehusets AMK-sentral og luftambulanse, gikk ut med klar advarsel i kommunestyremøte.

Helgelandssykehuset ble utfordret av Sømna-lege Enhetsdirektør erkjenner: - Vi har ikke hatt legespesialister til behandlingstilbudet i Brønnøysund Men et fremtidig DMS i Brønnøysund forespeiles bemannet av legespesialister som jobber 40 prosent på sykehuset og 60 prosent i Brønnøysund.

– Sykehusstyret burde blitt orientert – Styret burde blitt orientert om Helge Torgersen og Brynjulf Ystgaards tidligere engasjement på Helgeland, mener Ole Rikard Kjønnås, medlem i sykehusstyret da de to ble oppnevnt til ressursgruppa.

– Kritikken mot ressursgruppa er overdimensjonert Kritikken av oppnevninga av Helge Torgersen og Brynjulf Ystgaard i Helgelandssykehusets ressursgruppe, er overdimensjonert, mener medisinsk direktør Fred A. Mürer.

Følg kommunestyret live Politikerne i Brønnøy skal behandle budsjett og konstituere ny rådmann onsdag.

Ingen forskning om legerekruttering til DMS Nasjonalt senter for distriktmedisin har ingen forskningsbasert kunnskap om legerekruttering til lokale DMS.

Ett sykehus på Mo i Rana Frykter reiseavstand lammer rekruttering av leger -Når ikke det har lyktes de siste fjorten år å rekruttere legespesialister til Brønnøysund, hvorfor skal det lykkes nå, spør kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i Sømna.

– Satte styret på sidelinja Tidligere styremedlem sterkt kritisk til at Helgelandssykehuset opprettet ekstern ressursgruppe

– Ville ikke stemt for Torgersen Tidligere styremedlem som var med på å engasjere ressursgruppas leder reagerer Hadde Jørgen Pedersen kjent til Helge Torgersens rolle i nedbygginga av sykehuset i Mosjøen, ville han reagert i Helgelands- sykehusets styre mot Torgersen som leder av ressursgruppa som har foreslått ny sykehusstruktur.

Frykter for liv og helse Kommuneoverlege og helsesjef Sinne Simony Marken i Vega mener ett sykehus på Mo i Rana i verste fall kan koste liv for befolkningen på Vega.

Vevelstad støtter ikke Andre Møllers sykehusutspill Vegaordføreren vil ha kommunene på Sør-Helgeland med på et brev til helseministeren. Det ønsker ikke Vevelstad.

- Rapporten gjør meg styrket i troen på DMS i Brønnøy Rådmann Pål Trælvik i Brønnøy mener ressursgruppens rapport videre styrker både framdrift og innhold i DMS-et som planlegges i Brønnøysund.

Ressursgruppa anbefaler at DMS i Brønnøy får skadestue Helgelandssykehusets ressursgruppe anbefaler at det legges ett stort sykehus på Helgeland til Mo i Rana, men sier samtidig at da bør Sør-Helgeland ha muligheter for å gjøre stabiliserende behandling lokalt i Brønnøysund.

Ambulanserapport om kjøretid Brønnøy til Mo versus Namsos Et kvarter raskere til Namsos I ambulansebil- og båt vil brønnøyværinger komme et kvarter raskere frem til sykehuset i Namsos, ifølge omstridt rapport som fastslår at Brønnøy er ulykkes-utsatt.

Ebbesen ble overrasket av ressursgruppas anbefaling Stortingsrepresentanten vil følge nøye med på innspillene i høringsrunden.

Rapporter med ulike reisetidsanslag Pasienter reagerer på lang sykehusreise til Mo i Rana Pensjonist Aase Johanne Bakken må sitte nesten fem timer i buss for å komme til sykehuset på Mo i Rana. For nyopererte Bjørnar Nilsen ble den samme bussturen fra sykehuset et smertehelvete.

Nå frykter de for fødestuas eksistens Etter å ha gått gjennom ressursgruppas fremlagte rapport, er de ansatte på fødestua i Brønnøysund nå i tvil om fødestuas fortsatte eksistens.

Da Nancy (4) ble kreftsyk ble hun sendt 100 mil hjemmefra til UNN Tromsø Nå slipper Ann-Hege og Nancy (4) å reise - Det er misforstått lojalitet å støtte opp om et Helgelandssykehus som ikke setter pasienten i fokus, mener Ann-Hege Lervåg, som har valgt Namsos sykehus og flytting dit fremfor å reise hundrevis av mil i Helse Nord.

Føden i Sandnessjøen skal ikke ha fått sende ut pressemelding Ville informere media om føderekord på avdelingen. Skal ha fått beskjed om at det måtte «forankres» først.

Storsykehus i Rana? På fødeavdelingen i Sandnessjøen: – Usikkert, utrygt og skremmende – Ressursgruppa har ikke tatt stilling til et fødetilbud utover hovedsykehuset. Det er skremmende. Denne kampen er ikke over.

Nytt storsykehus til Rana? Dagens helikoptere er for lette og kan ikke få avisingsutstyr Og om det kunne monteres ville det ta mellom en halv og én time av flygetiden.

Ett sykehus på Mo betyr at fødende må til Mo i Rana - Hvis det skjer noe akutt under fødsel i Brønnøy, så må den fødende sendes til Mo, sier jordmor Ann Åse Baustad ved fødestua i Brønnøysund.

Regionrådsleder vil ikke mobilisere sørover Men ambulansbåtløsning på Vennesund med ambulansebil videre fra Kjelleidet til Namsos, har vært spilt ut i dialogmøter med Helgelandssykehus og Helse Nord-Trøndelag.

– Pasientlekkasje sørover vil være veldig uheldig Flere politikere på Sør-Helgeland vil gjøre det ressursgruppas leder advarte mot mandag.

Tårer i øynene, klump i halsen, sjokk og vantro Det er en kort oppsummering av hva man kunne notere seg fra flere av de oppmøtte politikerne fra sør for Korgfjellet.

Nytt storsykehus i Rana? Vegaordføreren: - Skrudde av streamen da de sa Rana Andre Møller mener ressursgruppas anbefaling er den verst tenkelige for Vega.