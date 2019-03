Får gyldig fravær til klimastreik om foreldrene sender søknad

Nyheter

Det er rektor Cathrine Theting ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole (BBU) som skriver dette i en melding til foreldrene og elevene via meldingssystemet Transponder.

«Elevrådet har varslet at de fredag 22.03 ønsker å mobilisere elevene på ungdomstrinnet til å delta i en streik for miljøet. Dette er et landsomfattende initiativ og vi er glade for at våre elever engasjerer seg i en viktig sak», innleder hun meldingen.

Samtidig må rektor sette foten ned hva fravær angår:

«Imidlertid har vi tidligere varslet at elevene får UGYLDIG fravær ved å delta. Dette har nå vært oppe til diskusjon i Brønnøyskolen og oppvekstsjef har bestemt at elever som ønsker å delta i streiken får GYLDIG fravær ved søknad fra foresatte. Dette betyr at dere foresatte må søke via Transponder til kontaklærer hvis eleven skal være borte fra skolen fredag. Ta en prat om dette hjemme for å avklare hva eleven ønsker å gjøre. Elever som ikke har søkt, får ugyldig fravær hvis de ikke kommer på skolen. De elevene som ikke ønsker å delta i streiken har vanlig skole», heter det videre (rektors utheving).