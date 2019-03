Torghatten Nord-ferje grunnstøtte i Hordaland

Nyheter

Det har ikke vært bare enkelt for Torghatten Nord etter at rederiet tok over sambandet fra Fjord 1 ved nyttår.

I løpet av de to første ukene på sambandet hadde man 100 innstilte avganger på grunn av været, noe som medførte millionbøter fra Statens vegvesen, men i midten av februar kunne selskapet fornøyd konstatere at de nye ferjene som var bestilt til sambandet var klare.

To av de fem ferjene som skal bygges, nærmere bestemt MF «Huftarøy» og MF «Samnøy» ble overlevert og var på tur fra verftet Tersan Shipyard i Tyrkia. Man la opp til at mannskapet skulle gjøre seg kjent med ferjene på turen nordover.

– For å være effektive bruker vi også transitten til Norge for opplæring og utsjekk av nøkkelmannskap som skal tjenestegjøre om bord, sier Torkildsen.

Nå har den ene av de nye ferjene, MF «Huftarøy», gått på grunn. Det melder Bergens Tidende.

Ifølge avisen gikk ferja på grunn natt til onsdag.

– «Huftarøy» hadde en grunnberøring med en av propellene inne i Sandvikvåg i går kveld, sier Fredrik Moe, driftssjef i Torghatten Nord til BT.

Ferja er nå ute av drift, og ifølge Moe er det for tidlig å si noe om årsak til grunnstøtingen. Den kjører til verksted for egen maskin.