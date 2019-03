Ny-Deli fra BVS vant fire priser og gullbillett til NM

Nyheter

Brønnøysund videregående skole har stolte tradisjoner i ungt entreprenørskap. Så det var en spent og forventningsfull gjeng som dro til Bodø og fylkesmessen for ungdomsbedrifter mandag.

Elevbedrifter fra hele Nordland rigget opp stand i Glasshuset mandag og tirsdag, og kjempet om priser i 15 kategorier.

Fire priser

- Vi skal til NM, proklamerte salgsansvarlig i Ny-Deli Gina Hass til BAnett like før avreise. Og jammen holdt sømnajenta ord. Hun og åtte medelever i Ny-Deli UB kunne juble for fire priser:

Beste yrkesfaglige bedrift

Gastronomiprisen

Beste logo

3. plass i mest innovative produkt eller tjeneste

Og prikken over i-en: Gullbillett til NM for ungdomsbedrifter i Lillestrøm 25.-26. april.

- Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Målet var å komme til NM, men fire priser og gullbillett var over all forventning, sier Hass.

Nordland har tre plasser i NM.

- Beste bedrift og mest innovative bedrift er direkte kvalifisert. Og så har vi en ekstra gullbillett. Den gikk til Ny-Deli etter en helhetsvurdering som et resultat av de fire prisene de vant, sier Steve Hernes, daglig leder for Ungt Entreprenørskap (UE) Nordland.

UE er en landsomfattende, ideell organisasjon som er stiftet av flere departementer, Finans Norge, Innovasjon Norge og Handels og servicenæringens hovedorganisasjon.

Juryen: "Produkt som oser luksus"

NY-Deli UB består av ni elever på restaurant og matfag VG 2. De har laget en krydret pizzaost i samarbeid med meieriet i Sømna og Hildurs urterarium. Den falt tydeligvis i smak hos juryen på fylkesmessen. Hør bare på disse høydepunktene fra juryens begrunnelser:

"Dette er en bedrift som har utviklet et produkt som oser luksus av både design og smak, som kan brukes til både hverdag og fest. Positivt at de har brukt både lokale råvarer og leverandører. De har en fantastisk formidlingsevne på både smak og utrykk.

"Produktet har en lokal identitet på ingrediens, men samtidig et produkt som kan rulles ut i hele landet"

"Juryen er overbevist om at dette produktet vil bli et fast bidrag på helgekosen - og ikke minst har det en fantastisk smak".Juryens begrunnelser

Samarbeid med Tine og Hildurs

Ideen ble unnfanget da elevene jobbet på den lokale, gastronomiske superhelgen i fjor.

- Under siste Helgelandsbuffé merket vi stor interesse for ost generelt, og det inspirerte oss. I det store utvalget fant vi at det mangler ost med krydder i. Dette fikk vi lyst å utvikle selv, fortalte Sindre Friksen til BAnett da osten ble lansert i januar.

Videregåendeelever har utviklet og produsert ny pizzaost En elevbedrift ved Brønnøysund videregående skole har utviklet en helt ny pizzaost i samarbeid med meieriet i Sømna og Hildurs urterarium.

Som sagt, så gjort. Tine Sømna og Hildurs urteraruim tente på prosjektet. Urterariet bidro med Hildur og Torbjørn Tilrems krydderblanding. Den tok elevene med seg til meieriet i Sømna. Der blandet de inn krydderet i ostemassen for hånd. Den ble så lagt i saltlake ett døgn og så til modning i 12 uker.

- De ukene var en nervepirrende tid. Ingen visste hva resultatet ville bli, sier Friksen. Gastronomiprisen sier alt om hvor vellykket det ble.

Nå skal de altså representere Nordland på NM for ungdomsbedrifter.

- Vi gleder oss veldig til å delta på NM, og håper å kunne vinne priser også der. Dette har uansett vært en veldig lærrerikt og nyttig prosess for oss. Og deltakelsen i NM vil være noe å ha på CV-en, sier Hass.

Faglærer får ros

Linja er ledet av faglærer Linda Krokstad, som har utmerket seg over tid med sitt engasjement og arbeid med ungdomsbedrifter. Hun hav vært med i åtte år, og mottok prisen "Årets ildsjel" under fylkesmessa i 2015. Prisdrysset på elevene hennes har fortsatt også i årene etter.

- Linda er en fantastisk inspirerende lærer som har fulgt oss hele veien i prosessen. Hun har virkelig vært en sterk støttespiller og god mentor, roser Hass.

Krokstrand returnerer rosen til elevene.

- De har gjort en skikkelig god jobb gjennom hele prosjektet. Det var også skriftlige innleveringer før vi reiste til Bodø. Utrolig artig at de fikk så god respons hos juryen - og gullbilett til NM. Samarbeidet med Tine og Hildurs har også vært helt fantastisk, sier Krokstrand.

BVS har satset mye på ordningen ungt entreprenørskap, der elevene lærer å etablere og drive en bedrift. Sparebanken Nord-Norge er en støttespiller. Fra 2016 og fire år framover går banken inn 20.000 kroner i som fordeles på elevbedriftskontiene. SNN-ansatte holder også relevante foredrag for elevene som budsjett, markedsplan, selskapsformer og andre formaliteter.