Ungdomsbedrift fra BVS vant pris for beste logo

Tre ungdomsbedrifter fra Brønnøysund videregående skole (BVS) deltar denne uken på fylkesmesse for ungdomsbedrifter i Nordland i Bodø.

Bedriftene konkurrerer i 15 ulike kategorier, der vinnere kåres både mandag og tirsdag. Mandag sikret én av bedriftene fra Brønnøy en 1. plass. Ny-Deli UB, som har utviklet og produsert sin egen pizzaost, vant prisen for beste logo. Juryen skriver følgende om vinnerne fra BVS:

- Årets beste UE-logo skilte seg tydelig ut blant de innsendte bidragene. Logoen har et godt gjennomarbeidet uttrykk som fremstår genuint og godt tilpasset produktet og ideen. Uten å ha sett emballasje eller andre uttak av identiteten, er logoen så sterk at vi tydelig kan danne oss et bilde av hvordan dette vil se ut, og det liker vi veldig godt. Navnet og ordspillet på produktet er meget smart og morsomt, og underbygger produktet og legger føringer for hvordan dette skal oppleves. Likt som selve produktet har juryen latt seg smelte av begeistring, og gleder seg spent på om osten smaker like godt når det topper ulike pizza rundt omkring.

I løpet av tirsdagen skal det deles ut en rekke andre priser, og de beste bedriftene kjemper om muligheten til å delta i norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.