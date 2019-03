Noresjø innstilt som 2. nestleder i KrF

Nyheter

Valgkomiteen i innstilte i dag Ingelin Noresjø fra Fauske i Nordland som 2. nestleder i Kristelig Folkeparti.

- Jeg er takknemlig og ydmyk for den tilliten valgkomiteen har vist meg. Hvis jeg får tillit fra landsmøtet vil jeg jobbe sammen med resten av ledelsen for å kjempe for KrFs politikk og å bygge KrF-laget. Jeg tror jeg kan være en ressurs i arbeidet med å bygge en organisasjon langs hele Norges langstrakte land. Når jeg ser på Norge er det et stort behov for et sterkt KrF. De tingene som gir livet mening; familier, naturen og lokalsamfunn tømmes for innhold av både stat og marked. Hvis vi mister ansvar og forpliktelsen til hverandre så forsvinner også samfunnslimet, sier hun i partiets pressemelding.

