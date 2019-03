Ragnhild Skille og direktør med 1,5 milliard i årlig vekst til Ramtindkonferansen

Nyheter

To av navnene til årets Ramtindkonferanse er altså klare.

Musikalsk navn

Det første navnet er Ragnhild Skille fra Brønnøysund, som fikk Malvik kommunes kulturpris.

– Hun har dannet kor med elever fra helse og sosial, og tittelen på hennes foredrag er «Musikk er næring også for næringslivet», sier Inger-Gunn Sande.

Skille var BA-gjesten i april i fjor, og da snakket hun om koret Noisy og andre prosjekter. BA ga saken tittelen «Ragnhild Skille bruker sang som lykkepille».

Opp 1,5 mrd. i året

Det andre navnet er administrerende direktør Hans Kristian Seterlund i entreprenørselskapet Consto fra Tromsø.

I fjor omtalte Dagens Næringsliv konsernets eksplosive omsetningsvekst. «Entreprenørkjempe vokser med 1,5 mrd. i året», skrev DN.

Da hadde omsetningen økt med halvannen milliard kroner hvert år i tre år, fra 2,5 milliarder i 2015 til 4 milliarder i 2016 og 5,7 milliarder i 2017. Selskapet har også økt resultatet år for år og endte i 2017 opp med et overskudd på 124 millioner kroner.

– Det var Brynjar (Forbergskog, red.anm.) som tipset om Hans Kristian og hjalp oss å få ham hit. De har på kort tid blitt en nasjonal og nordiske kjempe med store bokstaver. Han har en artig filosofi som handler om å ha det høyt under taket og ha mye humor. Han er 68 år gammel og høres sprek ut på telefonen. Jeg gleder meg til å høre om suksessoppskriften hans, sier Sande.

Unge musikere

I år skal også unge musikere stå for underholdning.

– Vi har hyret inn de unge i M1. Jeg har hørt de kaller seg det fordi det stort sett alltid manglet én på øvingene. De har en 12 år gammel vokalist som heter Tone Høvik Torgnes, sier Sande.

M1 rocket seg nylig videre til UKM Nordland fra UKM Brønnøy og Vega.

Markerer verdensarvsenteret

Årets konferanse vil også markere at Verdensarvsenteret nærmer seg åpning.

Den lokale suksesstimen er ennå ikke klar, og ifølge Sande har man «for mange» å velge blant. Det blir også delt ut Ramtindpris, mens maten organiseres av restaurant- og matfag på BVS, og noen overraskelser blir det ifølge henne også.

Fra før er det også kjent at Arne Hjeltnes er årets konferansier, og at «Hanne og Hanne» (tidligere politiinspektør Hanne Kristin Rohde og toppsjefen for Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard) kommer.

