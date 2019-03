Helgeland Museum-direktør Sten Rino Bonsaksen gikk på dagen

Nyheter

Styreleder Gunhild Myrbakk opplyser i en pressemelding mandag på vegne av styret i Helgeland Museum at direktør Sten Rino Bonsaksen har valgt å fratre sin stilling fra 28. februar 2019. De viser til en uttalelse fra Bonsaksen, der han opplyser at han av personlige årsaker ønsker mindre reisebelastning framover.

- Fra april 2014 har jeg ledet organisasjonen med å bygge opp Helgeland Museum som ett museumsrike. Det har vært et krevende arbeid og et interessant og givende arbeid sammen med gode kollegaer og samarbeidskommuner på hele Helgeland. Min tid i direktørstolen er nå kommet til ende. Jeg fratrer som direktør og overlater roret til noen som forhåpentligvis klarer å gjøre Helgeland Museum enda bedre. Jeg takker for samarbeidet til alle medarbeiderne, til samarbeidspartnere og ikke minst til våre samarbeidskommuner. Jeg håper dere fortsetter å gjøre historiene på Helgeland levende og tilgjengelige. Det er langt fra Bindal til Rødøy. Mine medarbeiderne i Helgeland Museum fortjener god kontakt med sin direktør. Men nå kjenner jeg min begrensning. Det har vært en vinter full av utfordringer og reising og forventninger til representasjon. Jeg ber om forståelse for at alt har sin tid. Og jeg velger å takke av som direktør. Det har ikke vært en lett beslutning. Igjen tusen takk til hver og en av dere for godt samarbeid, sier Bonsaksen.

BAnett har spurt styreleder Myrbakk om når Bonsaksen leverte oppsigelse, og får til svar at han fratrådte sin stilling 28. februar.

- Asgeir Pettersen er stedfortreder til direktørstillingen en periode framover, sier Myrbakk.