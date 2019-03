Nyheter

En person er lettere skadd etter at en person trakk en kniv inne på kjøpesenteret City Nord i Bodø.

Det melder politiet i Nordland klokken 15.43 lørdag.

Klokken 16.10 melder politiet videre at to mindreårige gutter var involvert i hendelsen, og at den mistenkte gjerningsmannen er kjent for politiet.

Politiet søker fortsatt etter gjerningsmannen.