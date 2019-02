Har du fått denne meldingen fra Posten? Slett den!

Nyheter

BAnett får tirsdag tilsendt en screenshot fra Norma Moen i Sømna som viser en tekstmelding hun fikk fra Posten på mandag. Meldingen ser ut til å være sendt fra Posten og kom inn like etter at Moen fikk en hentemelding.

Meldingen sier, med spørsmålstegn i stedet for bokstaven "å", at Posten har forsøkt å levere en pakke, men at porto må betales. Da Moen klikket på lenken fikk hun beskjed fra Telenor om at hun var kommet til et svindelnettsted.

Pressesjef John Eckhoff hos Posten bekrefter at meldingen er svindel, og at de som står bak har greid å utgi seg for å være Posten på SMS.

- Det dreier seg om falske SMS-er som utnytter Postens merkevare. Vi er ikke de eneste som opplever dette, men i dette tilfellet sendes det altså SMS-er som orienterer om ubetalt porto. Klikker du på lenken, så kommer du til en side som er veldig lik Postens side der man blir bedt om å betale penger for å få ut en pakke. Det er ren svindel, sier Eckhoff, som er tydelig på hva man bør gjøre med meldingen:

- Slett den, uten å klikke deg videre.

- Hvordan har svindlerne greid å sende meldinger som merkes med avsender Posten?

- Dette skyldes en svakhet i telenettet som gjør det mulig for uvedkommende å etterligne Posten. Vi er på saken og vår leverandør på SMS jobber for å få lukket denne muligheten, sier Eckhoff.

De første meldingene av denne typen ble meldt inn til Posten på mandag.

- Men dette skjer fra tid til annen, det pågår nesten kontinuerlig at det kommer slike bølger med SMS-er. Vi hadde samme tilfelle før jul, og da forsøkte svindlerne å utnytte at mange ventet pakker i juletiden, sier Eckhoff.

Han anbefaler at man laster ned Postens sporingsapp for å følge med på pakker som går inn og ut.

- Da er man helt sikker på at det som meldes faktisk kommer fra Posten. Generelt bør man være varsom med å klikke på lenker fra SMS-er, sier han.