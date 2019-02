Fylkesråd topper for Nordland SV

Nyheter

Årsmøtet valgte Aase Refsne, sittende fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, til førsteplassen med akklamasjon.

- Jeg er stolt, glad og meget motivert for valgkamp, sier Refsnes i partiets pressemelding.

Kvinner på topp

- Tilliten betyr mye for meg, og det å få representere partiet mitt på førsteplass er en ære.

Christian Torset fra Sortland, som står på fjerdeplass og også er fylkesleder i partiet, sier følgende om lista:

- Med dette laget vil SV få en sterk og slagkraftig fylkestingsgruppe med meget tung og bred kompetanse. Vi i Nordland SV er ekstra glad for å ha to kvinner på topp. Vi har en lang historie med kvinner i toppverv, helt fra Hanna Kvanmo, via Kristin Halvorsen til Mona Fagerås som representerer Nordland på Stortinget, og Refsnes og Saxi passer svært godt inn i den tradisjonen.

Medlemsvekst

SV oppgir at de på landsbasis har fått 1.800 nye medlemmer i løpet av årets første måned.

- Det er enkelt å engasjere seg for tiden. Nordland SV har fått 150 nye medlemmer hittil i år, vi har en stabil oppslutning på meningsmålingene rundt åtte prosent, og en utrolig positivitet i organisasjonen. Vi har et realistisk mål om å doble fylkestingsgruppa, og vi gleder oss voldsomt til å komme i gang med valgkampen, sier Torset.