Vega-politikerne skal vedta handlingsplan mot seksuelle overgrep

Vega kommunes handlingsplan for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner legges fram for kommunestyret førstkommende torsdag. Rådmannens innstilling er at planen vedtas.

Arbeidsgruppe

I saksopplysningene heter det at det var etter initiativ fra sogneprest Caroline Johanne Hauglid-Formo at kommunen i 2016 satte i gang arbeidet med handlingsplanen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av sogneprest, helsesykepleier, kommunelege, rektor, barnehagestyrer, barneverndspedagog, psykiatrisk sykepleier og erfaringskonsulent og leder av Vega mental helse.

Trygge barn

Abeidsgruppen har jobbet fram utkast til planen, som fokuserer på barn, unge og voksne i aldreren 0-25 år, med "Trygge barn med voksne som ser" som moto.

Handlingsplanen skal være et verktøy og oppslagsverk for ledere innen fritidsaktiviteter og kommunalt ansatte. I planen skal de kunne gjenkjenne tegnene på overgrep og lære seg hva de gjør med informasjon barnet gir.

Handlingsplanen ble sendt ut på høring i fjor sommer.

Fylkeskommunen samarbeider med incestsenter MISO-Nordland - Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep skal sammen med Nordland fylkeskommune øke innsatsen i arbeidet mot incest og seksuelle overgrep.

Politiet i Nordland har et svært høyt antall sedelighetssaker Nordland har et høyt antall tilrettelagte avhør for barn som kan ha vært utsatt for familievold eller overgrep.