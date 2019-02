Riksantikvaren gir to millioner til verdensarven på Vega

Nyheter

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Fordeling av tilskudd skjer via Riksantikvaren.

─ Norge har åtte fantastiske steder på Unescos verdensarvliste. Det skal vi som nasjon være stolte av. Lokalsamfunn og frivillige gjør en viktig jobb med å ta vare verdensarvverdiene på vegne av og til glede for oss alle. Jeg er sikker på at tilskuddene som gis fra Riksantikvaren til formidling, istandsetting og vedlikehold av verdensarvverdiene vil gi resultater både vi og kommende generasjoner kan glede oss over, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tildelingene: