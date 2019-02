Rødt retter kritikk mot oppdrettsvedtak

Nyheter

Dette sier Rødts Per-Gunnar Skotåm i en pressemelding. Når fylkestinget møtes i neste uke har Skotåm en interpellasjon som omhandler vedtaket i fylkesrådet i februar om å gi midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran i Vega kommune.

Kritisk

I pressemeldingen viser representanten til at det ble sendt et brev fra statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet bare få dager før vedtaket i fylkesrådet ble gjort der Hamar advarer mot at et slikt vedtak før en konsekvensutredning er gjennomført kan sette verdensarvstatusen i spill.

– Dette brevet ligger ikke i fylkesrådets sakspapirer, og det er uvisst om det ble gjort kjent for fylkesrådet som helhet før møtet, hevder Skotåm i pressemeldingen.

I interpellasjonen ber han fylkesrådet svare for det han mener er en svært dårlig avgjørelse.

– Ikke minst etterlyser jeg et brev fra Klima- og miljødepartementet til Nordland fylkeskommune en uke før fylkesrådets behandling 15. februar i år. Dette ligger ikke i sakspapirene til tross for at det referer til et fellesmøte mellom Klima- miljø, næring og Fiskeridepartementet, samt Nordland fylkeskommune, ei uke før behandling i Fylkesrådet. Dette møtet og brevet fraråder tiltak som kan sette verdensarvstatusen på Unescos liste i fare, og fraråder tiltak før mulige konsekvenser er utredet. Hvorfor ligger ikke denne argumentasjonen med saken, spør Skotåm.

Oppdrett og verdensarv Statssekretær frykter tillatelse kan true verdensarvstatus Fylkesrådet har vedtatt å gi midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran i Vega. Statssekretær Atle Hamar advarte på forhånd om at dette kunne sette verdensarvstatusen i spill.

Burde avventet

– Søknaden om dette oppdrettsanlegget skulle aldri vært behandlet før nødvendige undersøkelser og konsekvensutredninger er gjennomført. Vedtaket står i sterk motstrid til Riksantikvarens protester som baserer seg på at oppdrettstiltaket strider mot de verdiene som forutsettes ivaretatt gjennom verdensarvstatusen, argumenterer Skotåm.

Dette er selve kjernen i Skotåms argumentasjon om at man burde vente med å gi tillatelse til det er vurdert hvorvidt en konsesjon står i fare for å ødelegge for verdensarvstatusen.

– Ingen av de berørte partene hos sentrale myndigheter ønsker å sette verdensarvstatusen i fare. Det er også enighet om at det pågående konsekvensutredningsarbeidet skal fullføres. Både Riksantikvaren og Miljødirektoratet har bidratt med betydelige økonomiske og faglige ressurser til dette arbeidet. Da mener jeg fylkesrådet kunne hatt is i magen og ventet til alle faktaene ligger på bordet, underbygger Skotåm.

Skotåm argumenterer videre for at Norge har ratifisert verdensarvkonvensjonen og forpliktet seg til å følge et sett av internasjonalt omforente retningslinjer for hva som kreves for å opprettholde en verdensarvstatus.

– Vil tiltaket fram til det er konsekvensvurdert, bli ansett som en potensiell trussel mot verdensarvverdiene og med det også verdensarvstatusen? Det er i så fall et farlig spill, som kan rasere den store verdien som ligger i Vegaøyan verdensarv. Tar fylkesrådet dette faremomentet med i den samlete vurderingen, spør Per-Gunnar Skotåm i sin interpellasjon til fylkestinget.

Fylkestinget holdes i Bodø fra mandag 25. februar til onsdag 27. februar.