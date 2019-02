Torghatten Nord overtar nye ferjer til Halhjem-Sandvikvåg

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt problemene på sambandet på E39 i Hordaland der Torghatten Nord fra nyttår overtok for Fjord 1.

I løpet av de to første ukene på sambandet hadde man 100 innstilte avganger på grunn av været, noe som medførte millionbøter fra Statens vegvesen.

Nå har Torghatten Nord overtatt to av de fem nybygde ferjene som skal inn i sambandet.

– Vi kommer til å sette disse i drift så snart som overhodet mulig, men det gjenstår fortsatt noen forberedelser etter ankomst til Norge før båten kan settes inn i ordinære ruter sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er det MF «Huftarøy» og MF «Samnøy» som nå er overlevert og på tur fra verftet Tersan Shipyard i Tyrkia. Ferjene forlot Istanbul fredag kveld med kurs for Bergen.

– For å være effektive bruker vi også transitten til Norge for opplæring og utsjekk av nøkkelmannskap som skal tjenestegjøre om bord, sier Torkildsen.

I kontrakten mellom rederiet og oppdragsgiver Statens vegvesen heter det at rederiet skal levere fem nye ferjer i 2019, som er fire hovedfartøy og én i reserve. I løpet av de nærmeste to uker skal de to gjenstående hovedfartøyene leveres, mens reserveferja kommer senere.

Rederiet understreker at man må bruke nødvendig tid for opplæring og utsjekk av mannskaper før nye fartøyer kan settes inn i ordinær drift.

– Vi setter alltid sikkerheten først og må bruke den tid som er nødvendig. Vi kan derfor foreløpig ikke gi en nøyaktig dato for når ferjene settes i drift, men vi tar sikte på første uke i mars sier Torkildsen.

Driftssjef Fredrik Moe er glad for at to av ferjene nå er på vei.

– Passasjerene skal merke at de kommer ombord i moderne fartøy, sier driftssjef han i pressemeldingen.

Salongen har store panoramavinduer og tilbyr kafevirksomhet og har eget lekerom for barn. I tråd med krav stilt i anbudskonkurransen av Statens vegvesen, er ferjene klimavennlige, og skal drives med en kombinasjon av gass (LNG) og batteri. Ferjene er bygget med ett stort bildekk.

– Dette er spesielt viktig på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, som har stort trafikkgrunnlag og tett ruteproduksjon.