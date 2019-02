Fylket gir midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran

Nyheter

Fylkesrådet i Nordland har besluttet å gi selskapet Mowi (tidligere Marine Harvest) midlertidig tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran i Vega kommune. Det melder Nordland fylkeskommune på sine nettsider lørdag morgen.

- Vi arbeider hele tiden med å legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i Nordland, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Delt i fylkesrådet

Vedtaket om å gi Mowi tillatelse til oppdrett ved Rørskjæran, som ligger i nærheten av Vegaøyan verdensarvområde, har vært gjennom en omfattende prosess. Vedtaket i fylkesrådet ble vedtatt med fire mot én stemme. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for, mens fylkesråd Aase Refsnes (SV) stemte mot.

- Dette er en sak fylkesrådet har brukt lang tid på. Det har vært viktig å gå grundig inn i denne saken. Vedtaket vi gir er et midlertidig vedtak. Det betyr at dersom det viser seg at aktiviteten til Mowi likevel ikke er forenlig med verdensarvstatusen, må de på egen regning ta bort anlegget når det har gått 5 år. Det er viktig at arbeidet med kunnskapsinnhentingen om påvirkning i verdensarvområdet foregår parallelt med havbruksaktiviteten, sier Norvoll i pressemeldingen.

Verdensarv versus oppdrett

Norvoll sier han mener Vega verdensarv er viktig for Nordland og for Norge.

- Det er nettopp derfor fylkesrådet har vært tydelig på at dette vedtaket ikke er permanent. Riksantikvaren har vært opptatt av at det bør hentes inn mer kunnskap før en endelig tillatelse kan gis til havbruk i dette området, sier Norvoll.

Fylkesrådslederen sier videre at det i denne saken kan være flere interessemotsetninger. Derfor mener han staten må ta et tydelig standpunkt på hvilke momenter som skal vektes tyngst i et spørsmål som knytter seg til oppdrett i nærheten av verdensarvområdet.

- Fylkeskommunene må forholde seg til de lovene vi har ansvaret for, i dette tilfellet akvakulturloven. I tillegg er det sånn at når intensjonsavtalen om verdensarven ble undertegnet kom det tydelig frem at det skal være mulig å drive næringsvirksomhet i dette området, poengterer Norvoll.

Vil ha avklaring

Fylkesrådslederen har hatt flere møter med både Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet i denne saken, opplyser fylket. Norvoll er klar på at han ikke vil fraskrive Nordland fylkeskommune ansvaret, men at denne saken må avklares i det statlige apparatet.

- Jeg opplever at begge departementene er opptatt av å bevare Vegaøyan verdensarv. Men det er viktige hensyn som må forenes. Det er derfor ikke naturlig at det skal være et enkeltvedtak hos Nordland fylkeskommune som skal legge så store føringer i forvaltningen av området. Her må den nasjonale politikken spille inn. Hvis det er sånn at regjeringen mener at det ikke skal drives oppdrett i dette området, må det nesten være de som fatter den beslutningen, sier Tomas Norvoll i pressemeldingen.