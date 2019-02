Forskere fant flått-virus i norsk råmelk

Nyheter

NRK skriver at forskere har funnet virus fra flått i norsk, ubehandlet kumelk. De advarer derfor mot at bønder kan selge ubehandlet melk direkte til forbrukerne.

I fire år doktorgradsstudent Katrine Paulsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i samarbeid med Folkehelseinstituttet samlet inn og analysert melk fra fem norske bondegårder. Dette har blant annet blitt gjort fordi man vet at personer i sentral- og østeuropeiske land er nemlig blitt syke av det flåttbårne viruset TBE etter å ha spist eller drukket upasteuriserte melkeprodukter fra ku, geit eller sau.

Resultatene viste at at kumelka fra tre av de fem gårdene i Norge inneholdt viruset. Ved en av gårdene hadde kyrne tidligere vært utsatt for virussmitte. Gårdene ligger ifølge NRK i Mandal, Arendal, Brønnøy og Skedsmo.

Brønnøy er kjent for mye flått, men forskerne var overrasket over at melk fra Skedsmo - som var valgt ut for å ha et område med lite flått i studien - også inneholdt flått-viruset.

Det arbeides med en forskriftsendring som gir gårder anledning til å selge opptil 5.000 liter upasteurisert melk og fløte årlig direkte til forbrukerne.