Lørdag varsles svært kraftige vindkast og høye bølger

Nyheter

Etter noen dager med frisk vær har Meteorologisk institutt nå sendt ut farevarsel på oransje nivå både for svært kraftige vindkast over 40 m/s for Nordland lørdag. Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten.

Høye bølger

- Et lavtrykk vest for Irland beveger seg mot Norskehavet før helgen, og utvikler seg til et stormsenter mot helgen. Stormsenteret ventes å svekke seg noe før det treffer Nordland, men fortsatt gi sørvestlig sterk storm og vindkast på 30-40 m/s. Det ventes også høye bølger inn mot land, heter det på Yr.no.

- Det er fortsatt usikkert hvor de kraftigste vindkastene og høyeste bølgene vil komme, og hvor kraftig vindkastene vil bli inn over land. Det er sannsynlig med kraftigst vind en gang mellom først på lørdag og utpå ettermiddagen.

Nest høyest

Farevarsel på oransje nivå er det nest høyeste nivået som brukes når konsekvensene blir omfattende for mange mennesker.

- Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og og avganger med båt, fly og annen transport bli kansellert. Du må være forberedt på alvorlige konsekvenser, og bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel. Du oppfordres i alle tilfeller å utføre tiltak som kan begrense skadeomfanget. Vi kan også utstede oransje farevarsel dersom konsekvensene kan bli ekstreme, men usikkerheten er litt for stor til at vi vil utstede rødt farevarsel. Nærliggende områder vil ofte få gult farevarsel, skrriver Yr.no.