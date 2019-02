Hanne og Hanne til årets Ramtindkonferanse

Nyheter

– Vi er strålende fornøyd med å ha sikret oss disse to spennende og meningssterke damene i år, sier prosjektleder Inger-Gunn Sande.

Ledelse som valg

Som toppleder i Oslo-politiet sto Hanne Kristin Rohde under kontinuerlig press. Ikke minst da terroren rammet. Rohde mener ledelse ikke er noen forfremmelse, det er et valg:

– Ledelse er et livslangt selvutviklingsprosjekt, og lederen må ha både evne og vilje til å utvikle seg selv, understreker hun.

I dag er hun best kjent for deltakelsen i TV2-suksess «Åsted Norge». Hun har også levert bestselgere i krimsjangeren, og er en meget etterspurt foredragsholder. Hanne Kristin Rohde har jobbet i 25 år i politiet, og ledet seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo. Hun ble av Aftenposten kåret til Årets Osloborger i 2010, i 2011 ble hun nominert til Årets navn i VG og kåret til «Årets råeste kvinne over 40» av bladet Alt for damene.

Ett Helgeland

Hanne Nordgaard er toppsjef i Helgeland Sparebank, og var tidligere direktør i SHMIL og konsern- og regiondirektør i Sparebank1 Nord-Norge. Nordgaard er en sterk pådriver for mer samarbeid på Helgeland, og mener regionen har mye mer å hente på det feltet. Ledere må være visjonære, sier hun, og slår fast at banken hun bestyrer, fortsatt skal være en drivkraft for vekst på Helgeland.

Bankdirektøren brenner for Helgeland og sier at de som bor der lenge har definert Helgeland som én region:

– I dag er det dessverre lite som tyder på at vi er én region. Helgeland har tre regionråd, 18 kommuner og 80 000 mennesker – men ingen felles visjon, felles stemme eller felles retning, sier hun. Hvem skal vi ringe for å høre hva Helgeland mener, spør Nordgaard retorisk. Hvis vi klarer å definere noe som binder oss sammen og gir oss felles identitet, vil dette bety drivkraft for vekst og verdiskaping, mener Nordgaard:

– For vi må bli sterkere sammen!