Daglig leder Anja Tjelflaat slutter i Bindal Utvikling

– Jeg har nå jobbet med omstilling i Bindal i litt over tre år, og det har vært som et eventyr. Det å ha blitt kjent med så masse fantastiske mennesker rundt omkring i hele kommunen. Det har vært veldig givende og gitt meg masse læring som menneske. Som person liker jeg å jobbe med forskjellige ting, og jeg har fått brynet meg på havbruk, opplevelsesnæringen og treindustri. Nytt og annerledes er bra, sier Anja Tjelflaat i en pressemelding.

– På de årene jeg har vært her føler jeg at det er en stor mentalitetsendring hos innbyggerne. Det er en ny glød for «å skape sin egen framtid i Bindal». Det er veldig mye spennende på gang. Det at det ligger potensielt 50-80 nye arbeidsplasser i kommunene, gjør at det kan bli en fantastisk vitamininnsprøyting. Blir spennende å følge prosessene fremover.

Hun sier videre at det jobbes godt med opplevelsesnæringen.

- Det er veldig spennende med Trollfjell Geopark sin UNESCO-søknad. Det gir spesielt muligheter det for næringsutvikling tilknyttet Heilhornmassivet. På helårsbasis vil besøkende trenge overnatting, bespising og opplevelser. Gleder meg til å komme på besøk, og kanskje jeg en gang får gått alle fem toppene, med guide, massasje og matstasjoner? Det hadde vært noe!

I sommer har hun et mål om å gå opp Heilhornet på den nye stien fra Vikestad via Gundagamma.

– Det å vite at både Marit Røstad og Monja Kolberg blir værende i Bindal Utvikling og vil følge opp både omstillingsplaner og handlingsplaner, gjør det veldig mye enklere å ta det valget med å slutte i Bindal Utvikling, sier hun.

Styret for Bindal Utvikling, ved styreleder Marit Dille, takker for samarbeidet og ønsker lykke til med nye utfordringer.

Monja Kolberg, Anja Tjelflaat og Marit Røstad.