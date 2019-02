Brønnøysund Rør kåret til årets Comfort-butikk 2018

Nyheter

Brønnøysund Rør AS opplyser i en pressemelding torsdag at de er kåret til årets Comfort-butikk 2018 under kjedens årlige messe på Gardermoen 11.-13. februar. Butikken i Brønnøysund konkurrerte med cirka 90 andre Comfort-butikker i Norge om prisen.

Prisen ble overrukket under kjedens festmiddag tirsdag denne uken.

- Brønnøysund Rør AS ble stiftet i 1979, og er dermed 40 år i år, bedriften ble medlem i Comfort-kjeden 1989, og har da vært medlem i 30 år, opplyser butikksjef Knut Gullvik.