Tore Tveråmo foreslås på topp for Brønnøy Høyre

Det melder Brønnøy Høyre i en pressemelding fredag morgen. Nominasjonskomiteen, som består av Anne Trondsen, Kurt A. Nilssen og Erik Gjemble, har satt sammen en liste med 30 navn, der tre plasser står tomme.

– Det er et mål å komplettere listen før 31. mars, sier Erik Gjemble i pressemeldingen.

Lista er til valg søndag 3. mars, lista går fredag ut til medlemmene av Brønnøy Høyre som har nærmere 80 medlemmer.

Forslag til liste for Brønnøy Høyre Kumul Fornavn Etternavn Født 1 X Tore Tveråmo 1969 2 X Inger Opsahl 1963 3 X Ørjan Moe 1959 4 X Jone Måsøy 2000 5 Andrea Dahl Larssen 1999 6 Leif Morten Slotvik 1957 7 Erik Gjemble 1977 8 Hanne Laukholm 1995 9 Rune Andre Moe 1975 10 Anne Trondsen 1955 11 Thor Inge Olsen 1966 12 Anders Eide 1996 13 Ruth Midtskog 1947 14 Eskil Horn 2000 15 Jorun Nergård 1959 16 Mustafa Kara 1960 17 Thomas Dahle Moe 2001 18 Tonje Tafjord Nilssen 2001 19 Per Morten Samuelsen 1962 20 Harald Helø 1963 21 22 Odd Terje Dybos 1961 23 Agnes Arntzen Slotvik 2001 24 Svein Robert Olsen 1982 25 26 Morten Kristoffersen 1978 27 Øyvind Tore Andreassen 1966 28 29 Hermod Sund 1950 30 Janitha Ormøy Singhdahlsen 1981 31 Roger Aanvik 1959 32 Margunn Ebbesen 1962 33 Kurt A Nilssen 1967

Flere unge

Tore Tveråmo (1969) arbeider på Registrene og er altså innstilt som førstekandidat og ordførerkandidat.

Andrekandidat for Høyre på den foreslåtte lista er Inger Opsahl (1963), fulgt av Ørjan Moe (1959) og leder av Brønnøy Unge Høyre, Jone Måsøy (2000). Også femteplassen går til en unge kandidat, Andrea Dahl Larssen (1999).

– Komiteen har brukt lengre tid enn det som var planlagt noe som bl.a begrunnes med at det er stor utskiftning av kandidater siden valget i 2015, sier Gjemble, som selv er på syvendeplass.

Lista har åtte kandidater under 25 år.

– Jeg synes at det er utrolig bra av Brønnøy Høyre å satse ungt! Dette viser igjen at Høyre er et kunnskapsparti i likhet med Unge Høyre og at vi vil samarbeide om å fremme politikk som passer i alle aldersgrupper. Jeg tror det å sitte i kommunestyret kan bli spennende og utfordrende, men aller mest gleder jeg meg til denne muligheten, sier Jone Måsøy i pressemeldingen.

Margunn på lista

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (som er på 32. plass) sier i samme pressemelding:

– Tore er en samlende og engasjerende person som gjennom sitt frivillige og politiske arbeid blant annet har bidratt til realisering av Salhushallen. I tillegg kan vi takke Tore med flere for den store dugnadsinnsatsen som har gjort at stiene og området i Skarsåsen er blitt så bra, sier hun.

– Med Tore Tveråmo har vi nå fått en kandidat på topp som både har det nødvendige engasjementet, kunnskapen, integriteten og arbeidskapasiteten som vår ordførerkandidat bør ha. Som lokallagsleder har jeg hatt et stort håp om nominasjonskomiteen ville klare finne en samlende og stødig lederkandidat på topp, samt å klare å bygge en allsidig og solid liste og det lover godt mot valget, sier partileder Rune Moe.