Stig Arve Høyvik er foreslått på topp for Brønnøy Venstre

Nyheter

Det melder partiet i en pressemelding torsdag.

– Nominasjonskomiteen i Brønnøy Venstre kommer til å nominere Stig Arve Høyvik på topp som ordførerkandidat på partiets liste til årets kommunevalg. Det har vært en god dialog i det aller siste og Brønnøy Venstre er glade for at Stig Arve kan stille på vår liste til årets kommunevalg. Nominasjonskomiteen arbeider ellers med det som ser ut til å bli et veldig bra listeforslag frem mot nominasjonsmøtet, heter det i en pressemelding signert Dan Remi Mørk, som er leder i nominasjonskomiteen i Venstre.

I 2015 var det kampvotering om førsteplassen i Brønnøy Høyre mellom Paul Birger Torgnes og Høyvik, der Torgnes til slutt ble nominert på topp og Høyvik trakk seg ut.

Høyvik har tidligere vært medlem av Venstre.