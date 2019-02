Historielaget besøkte Hilstad skole på samefolkets dag

Nyheter

Onsdag ble samefolkets dag markert over hele landet. Ved Hilstad skole kom Velfjord historielag på besøk og holdt foredrag om samer i Velfjord for 5. til og med 10. klasse.

Bygger kåte

Også i småskolen stod vår samiske kulturarv på timeplanen. Rektor Stig Selvåg sier at det samiske er viktig for skolen og for Velfjord.

- Det er en historisk bevissthet om det samiske i Velfjord. Skolen og Velfjord historielag samarbeider om å sette opp ei sørsamisk kåte ved museet på Strøm. I tillegg har vi samiske elever og familier ved skolen, så det er viktig for oss å markere dagen, sier han.

Fersk tradisjon

Samefolkets dag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: Sáme álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi) 6. februar er av relativt ny dato. Den ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og markert for første gang året etter. Siden 2003 har dagen vært offentlig flaggdag.

Dagen er felles for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917.