Pass opp for veldig glatte kjøreforhold fra fredag

Nyheter

YR melder om plussgrader og regn denne uka, men det spørs om det slår helt til før torsdag.

– I Brønnøyområdet blir det en periode i midten av uka der temperaturen går så vidt over null. Tirsdag vil det komme litt snø, kanskje sludd. Det blir neppe regn. Onsdag blir det stort sett oppholdsvær og torsdag ser det ut til at det kanskje blir litt regn. Det blir ikke ordentlig mildvær, men så vidt over null, sier vakthavende flymeteorolog Geir Bøyun ved Vervarslinga i Tromsø.

Så snur været igjen.

– Det blir kaldere og fryser på, og det kan bli veldig glatt før helga fra fredag. Det kommer mer nedbør, men det blir i form av sludd og snø siste del av helga og begynnelsen av neste uke, sier Bøyun.