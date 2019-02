Sveitsisk jazztrio spiller i Brønnøysund lørdag

Nyheter

Det er Brønnøy Jazzforum som har sørget for at Vein Trio gjester forsamlingslokalet lørdag kveld.

Trioen, som startet i Sveits for over ti år siden, har siden det stiftelsen av bandet gitt ut en drøss med album, og blir omtalt av The Guardian som et av de mest spennende ensembler i Europa.

Trioen består av Michael Arbenz (piano), Thomas Lähns (kontrabass) og Florian Arbenz (trommer).

- Alle tre har klassisk utdanning og med stilistisk allsidighet og teknisk brillians blander de kompleksiteten i europeisk kammermusikk med fryden og energien i improvisert jazz på sitt mest sofistikerte, skriver Brønnøy Jazzforum i sin pressemelding.