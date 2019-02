Ordfører hedret Vik skoles sjetteklasse for lesebragd

Nyheter

Sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard besøkte fredag sjetteklassen på Vik for å gjøre stas på dem etter resultatene oppnådd i Norlis nasjonale lesekonkurranse.

- Jeg gratulerte ungene med resultatet og erklærte meg selv som en lesehest jeg også. Jeg poengterte hvor viktig det er å kunne lese og å forstå det en leser. Da må man øve, akkurat som vi må øve på å spille fotball, gå på ski eller når vi spiller et instrument – og det har jo de gjort, konstaterer Oppegaard.

Ble best i to kategorier

På Barnas Dag 2. februar kan 30.000 elever som har lest mer enn 800 boksider hente medaljene sine i Norli-bokhandler over hele landet. Men i dag ble det gjort ekstra stas på Vik skoles sjetteklassinger som har gjort seg fortjent til pokal, etter å ha blitt kåret til beste sjetteklasse nasjonalt og best i Nordland.

- Pokalen kom i posten torsdag, så da ble det bestemt at vi ville dele den ut i dag fredag. I morgen 2. februar er det jo ikke skoledag, konstaterer rektor Tove Buskerud. Sammen med Oppegaard troppet hun dermed opp i sjetteklassens klasserom like før tolv i dag.

Oppfordrer flere til å delta

Samantha Sand tok imot pokalen på vegne av klassen. I november fortalte Sand at hun så langt hadde lest 30 000 boksider i løpet av konkurransen. Det leste sideantallet forteller hun nå har kommet opp i 37 000 sider. Det gjennomsnittlige leste sideri klassen er registrert til 12925 . Elevene kan nå få mulighet til å lese enda mer. Kaisa Graven mottok på vegne av klassen en boksjekk på 2000 kroner, hvor elevene selv kan få velge boktitler. Under utdelingen var også 5. og 7. klasse var til stede.

- Det ble utropt et hipp, hipp hurra for sjetteklassingene, og oppfordringen fra meg var at neste år håpet jeg at flere klasser meldte seg på konkurransen, forteller Buskerud.