Stor fare for elgpåkjørsel

Nyheter

- På grunn av store snømengder trekker dyrene ned mot veiene. Dette resulterer i et økt antall påkjørsler av rådyr og elg, skriver Solfrid Sivertsen fra viltnemda for Brønnøy og Sømna i en pressemelding.

Melder ikke fra

Hun forteller de har fått tilbakemeldinger om påkjørte dyr langs veiene den siste uken. I noen tilfeller har sjåføren heller ikke meldt fra, som har resultert i dyret har blitt liggende skadet i området og senere funnet av andre.

- Dette er ikke akseptabelt. En av pliktene man som bilsjåfør har, er å skåne dyr for unødvendig lidelse. Viltloven slår fast at det ikke er straffbart å kjøre på et dyr, men at du kan straffes om du lar være å melde fra, sier hun.

Hun minner derfor om at man er pliktig til å varsle om påkjørte dyr, selv om man tror de er uskadd.

- Skadde dyr lider, og din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.

Mange påkjørsler i Nordland

Senest i går var Politiet i Nordland ute med en twittermelding om at de opplever mange påkjørsler.

- Tid for elgpåkjørsler. Siden kl 17 er det påkjørt 4 elger forskjellige steder i Nordland. Vi ber veifarende om å kjøre forsiktig, skriver politiet.

Sivertsen sier at det er viktig å ta kontakt med politiet om du har påkjørt noen dyr.

- Politiet varsler da de lokalt viltansvarlige, skriver hun.