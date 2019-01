Advarer mot elg på Salhus og Mosheim

Nyheter

En tipser har kontaktet avisa og melder om at det er ei elgku og to elgkalver samt ei elgku og én kalv i Salhus- og Mosheim-området, og at disse har vært her i en periode.

Ifølge tipseren er foreldre bekymret for å sende barn til skole og på besøk til venner.

– Kanskje viltnemda kan ta ansvaret med dette? spør tipseren.

Solfrid Sivertsen fra viltnemnda i Brønnøy og Sømna forteller at de kjenner til problemet.

– Det er nettopp sett ei ku med kalv, nå er det nye. Det er et område de liker seg der. Det er folk på saken, og de har allerede jaget vekk tre dyr, men det er observert seks dyr sammen, sier hun.

Hun understreker at elgku med kalv kan være farlig, og at man bør være varsom i møte med skogens dronning.

– Man skal være forsiktig når det er ku med kalv. De er sterke når de setter i gang, sier Sivertsen.

Det er for øvrig stor fare for elgpåkjørsel, noe Sivertsen og viltnemnda allerede har advart om.