Inviterer til vinterlek på Gåsheia

Nyheter

Det er Den norske tursitforening (DNT) som står for den nasjonale "Kom deg ut"-dagen kommende søndag.

Det er klargjort for 175 aktiviteter over hele landet, og det er ventet 42.000 deltakere på landsbasis.

På Sør-Helgeland blir Gåsheia base for dagen.

- "Kom deg ut"-dagen er en introduksjonsdag til friluftslivet, og det kreves ingen forkunnskap for å være med. Om du er vant med å være i naturen eller ikke; vi lager til enkle og kjekke aktiviteter for alle, sier lokal styreleder Solveig Lomsdal i en pressemelding.

Videre skriver de at det vil bli arrangert turer og lekemuligheter for alle aldersgrupper, og at det også vil være mulig å låne utstyr.

Blant aktivitetene er det fellestur til Sæterfjellet, trugetur til Salbuhatten og minikurs om skredlære med Røde Kors.

I tillegg holdes hytta på Gåsheia åpen for salg av mat og drikke.

- Noe av det som er så kjekt med denne dagen, er variasjonen blant de som kommer. Her ser vi store og små familier, besteforeldre, tanter, onkler og vennepar. En blir en del av et felleskap denne dagen, og for barna er det stor sjanse for å finne en ny lekekamerat eller to. Vi ønsker spesielt frilufts-ferskinger velkommen med denne dagen. Her kan en lære mye, sier Solveig Lomsdal.