Mindre mobbing

Nyheter

- Veldig gledelig, sier utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen hos Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

Tallene for landet ble presentert av Kunnskapsdepartementet i dag.

- Tallene tyder på at det jevnt over gjøres en god jobb med det systematiske og forebyggende arbeidet på skolene i fylket. I tillegg er det mange skoler og kommuner i fylket som deltar i ulike satsinger, regionale og nasjonale, som i sum gir økt kompetanse, sier Guri Adelsten Iversen.

Nedgang i alle kategorier

Tallene for Nordland viser at det er en nedgang i elever som opplever seg mobbet. Dette gjelder i alle kategoriene det spørres om i Elevundersøkelsen:

Mobbet av andre elever (Nordland 2017) 5,4% Mobbet av andre elever (Nordland 2018) 4,7% Mobbet digitalt (Nordland 2017) 2,2% Mobbet digitalt (Nordland 2018) 1,8% Mobbet av voksne på skolen (Nordland 2017) 2,1% Mobbet av voksne på skolen (Nordland 2018) 1,7% Andel totalt (Nordland 2017) 7,0% Andel totalt (Nordland 2018) 6,1%

(Andel elever som blir mobbet to eller flere ganger i måneden)

- Mens Nordland de foregående år har ligget litt over det nasjonale snittet, er fylket nå på landssnittet. Nedgangen er gledelig, men det er fortsatt en vei å gå før alle elevene kan oppleve en skolehverdag uten mobbing og trakkasering, sier Adelsten Iversen.

Endret loven

Opplæringsloven kap 9A som omhandler elevenes skolemiljø, ble endret 1. august 2017. I etterkant av dette har Fylkesmannen gjennom tilsyn sett at det er stor bevissthet på skolene om dette.

- Selv om skolene har hovedansvaret, er samarbeid skole-hjem helt avgjørende for å lykkes med arbeidet mot mobbing og andre krenkelser. Forskning og erfaring viser at der man lykkes med å arbeide sammen for et trygt og godt skolemiljø, er sjansene større for at elevene opplever et trygt og godt skolemiljø, sier utdanningsdirektøren.

– Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge Elevundersøkelsen er vi nå på et historisk lavt nivå. Dette viser at systematisk innsats nytter. Men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes fremover. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Mobbeombudet reagerer på at skolen ikke må stå til ansvar Fylkesmannen skal ifølge loven avvise saken dersom det meldes om en mobbesak etter at eleven har byttet skole. Mobbeombudet i Nordland mener dette er uheldig.

Mobbeombudet sier Vega må lære av mobbesaker – Det handler om å ta unge mennesker på alvor, sier mobbeombudet i Nordland.

Rådmannen har svart på brev fra mobbeoffer Trudi Floa Grindhaug skrev brev til kommuneledelsen i Vega om sine opplevelser etter ti års skolegang i kommunen. Etter nesten to måneder fikk den tidligere eleven svar på brevet, samt en beklagelse fra rådmannen.