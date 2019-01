Årsmøte og Brå-besøk i Hommelstø

Nyheter

Skilegenden kommer til Velfjord i morgen.

Skidag med Brå

Om ettermiddagener det skidag med Brå i Klokkaråsen, hvor han lærer bort sine ferdigheter både innen skøyting og klassisk. Så er det årsmøte i Hilstad IL, og til slutt blir det Oddvar Brå-foredrag.

- Under årsmøte blir det vanlige årsmøtesaker. I tillegg står opprettelsen av et turntilbud og saken om hvorvidt danseweekendene skal organiseres under en egen stiftelse på dagsordenen, sier Geir Lien, leder for Hilstad IL.

Sjekk løypene

Hilstad IL har nylig lansert flere digitale tjenester. Først kom webkameraet i Klokkaråsen, som også finnes på BAnett. Nå er det også blitt mulig å sjekke når løypene sist ble kjørt opp.

Fargekoder på et kart viser hvor lenge siden det sist skjedde, slik at man er oppdatert på hvor ferske løypene er.