NRK Nordland skal sende morgenmøtene direkte

- Målet er å forsøke å komme enda tettere på publikum, og involvere dem i våre nyhetsprioriteringer, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen.

Morgenmøtene starter klokken 08.30 og mens sendingen pågår inviteres seerne til å skrive inn nyhetstips i kommentarfeltene.

Skrekkblandet fryd

Etter det NRK kjenner til er ikke direktesendt morgenmøte prøvd ut i Norge før. Det blir vaktsjef Ole Marius Rørstad som skal lede den første sendingen.

- Det er vel med litt skrekkblandet fryd. Det er jo nesten som om Høyre skulle streame fra regjeringsforhandlingene. Samtidig tror jeg vi journalister har godt av å åpne oss mer opp å ufarliggjøre hvordan vi jobber med saker og prioriteringer, sier Rørstad.

Men redaktør Undrum Jacobsen er klar på at det ikke er helt uproblematisk å sende direkte fra et journalistisk planleggingsmøte, der det til vanlig diskuteres både kilder og rykter.

- Vi skal selvfølgelig ikke gå på akkord med kildevernet – og presseetikken gjelder for det vi snakker om på møtet. Vi kan derfor ikke slenge ut navn på kilder og ubekreftede påstander på lufta. Samtidig ønsker vi at morgenmøtet skal fremstå så ekte som mulig for seerne, sier Undrum Jacobsen.

Allmennkringkaster

NRK Nordland har som det første distriktskontoret en fast vakt som har ansvaret for den løpende publikumskontakten. Denne vil få ansvar for å følge opp alle tips og innspill som kommer under sending og utover dagen.

- Vi må erkjenne at vi har vært for dårlige til å svare og kommunisere med publikum. Det kler ikke en allmennkringkaster. Det er klart mål for oss at vi skal svare alle som kontakter oss i ulike kanaler gjennom dagen, og vi må bli flinkere til å utnytte publikum også journalistisk. Direktesendte morgenmøter en av flere satsninger for å øke publikumskontakten, forklarer Undrum Jacobsen.