Venter cruisevekst i nord

Nyheter

487.000 ankommende cruisepassasjerer i 2018 er en vekst på 16 prosent fra året før. Passasjeren telles da hver gang vedkommende går i land ved en nordnorsk havn. Det er cirka 150.000 passasjerer som reiser til landsdelen, slik at de med andre ord besøker cirka tre havnerm skriver organisasjonen i en pressemelding.

Flere anløp i nord

Antall anløp økte fra 380 i 2017 til 457 i 2018 (+ 20 prosent). Nær 60 prosent av passasjerene besøkte to havner; Tromsø og Nordkapp. Tromsø er nå klart størst, med 116 anløp og over 140.000 ankommende passasjerer. Tilsvarende hadde Nordkapp 100 anløp og 138.000 ankommende passasjerer.

I Bodø forventes det over 30.000 passasjerer i 2019, en tredobling fra to år tidligere.

- Det var en god vekst i antall anløp og passasjerer i 2018. Prognosen for 2019 viser en viss utflating i trenden. Det som er svært gledelig, er at de mindre havnene har desidert største vekst. Vi ser også at vintercruisene til Nord-Norge selges ut i rekordfart, noe som helt sikkert vil føre til at rederiene satser enda sterkere på vintersesongen. Spredning av trafikk til mindre havner og utover hele året er en utvikling som vil forsterkes i årene som kommer, og som dermed bidrar til fordeling av verdiskapingen fra cruisetrafikken til flere destinasjoner, sier daglig leder i CNNS, Erik Joachimsen.

Ser mot nord

Utviklingen i fjordene på Vestlandet, der flere rederier nå møter hindringer for cruiseanløp, medfører at rederiene nå ser seg om etter alternative seilingsruter.

- Nord-Norge og Svalbard har til sammen like mange passasjerer som Bergen i løpet av ett år. Potensialet for økt cruisetrafikk til nord er bedre enn noensinne, da landsdelen har kapasitet og vilje til å satse hele året. Våre medlemmer har vært dyktige til å tilpasse seg stadig mer aktivitetsbasert turisme, noe som gir økt verdiskaping for landbasert reiseliv, sier Joachimsen.

Cruisetrafikk til Nord-Norge 2017 2018 Prognose 2019 Antall anløp 380 457 482 Antall ilandstigende passasjerer 422.000 487.000 517.000 Gjennomsnittlig antall passasjerer ombord 1.111 1.067 1.073 Prosentvis endring – anløp +2% +20% +5% Prosentvis endring - passasjerer +18% +16% +6%

Bli med på sightseeing for å se severdighetene i Brønnøysund Har du noen gang lurt på hva guidene forteller hurtigruteturistene som følger etter som et haleheng gjennom Brønnøysund?