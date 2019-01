Se video av Registrenes nybygg

Nyheter

Brønnøysundregistrene får sitt nybygg, men det tar litt mer tid enn planlagt. I Brønnøy næringsforums lunsjmøte i november redegjorde Sigbjørn Gladsø fra Søren Nielsen AS om framdriften i registerprosjektet.

Søren Nielsen og Brønnøysundregistrene har inngåttt leiekontrakt for et nybygg fra1. oktober 2020. Men reguleringsprosessen har tatt mer tid enn planlagt, derfor er framdriftsplan for overtakelse av nytt bygg justert til overtakelse 1. juli 2021. Dette forutsetter at reguleringen gjøres ferdig og at Bønnøy kommune gir rammetillatelse i mars/april i år, sa Gladsø.

Han forklarte at Søren Nielsen AS hadde vært nødt til å gjøre mye reguleringsarbeid for relativt små endringer i bygget, og at dette hadde ført til forsinkelser.

Mens saken går sin gang har Ratio arkitekter nylig lagt ut en ny visualisering av bygget:

Søren Nielsen: Registerbygget er ni måneder forsinket Endringer i bygget har tatt tid å få på plass.