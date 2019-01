Nyheter

Abonnenter av Sæterlandet vannverk startet onsdagen uten vann i kranene. Avdelingsingeniør Stephen Høgeli i Brønnøy kommune opplyser like etter klokken 10 at vannet er tilbake.

- Det var feil på et filter. Nå har vi ordnet det. I tillegg har vi gjort utbedringer på varslingsanlegget, slik at dette ikke skal skje igjen, for dette har skjedd en 2 - 3 ganger etter at vi skiftet filter før jul, sier han.