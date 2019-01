Klassequizen kommer til Vik og Terråk neste uke

Nyheter

Til uka blir det opptak av NRKs "Klassequizen" ved Vik skole (mandag) og Terråk skole (tirsdag), to skoler som tidligere har gjort det skarpt i konkurransen.

Det er sjuende året NRK arrangerer quizkonkurransen, som er for tiendeklassinger over hele landet. I år har 536 skoler meldt seg på, med 29 skoler fra Nordland som får prøve seg på radiosendt quiz. De beste lagene skal til slutt kjempe om hvem som skal representere fylket i landsfinalen til våren.

To lag fra Nordland får reise til Oslo med håp om å ta storseieren hjem, i stedet for ett som tidligere år. Landsfinalen sendes over fem programmer på NRK1. De innledende rundene blir sendt på NRK P1 i morgensendingen like etter klokken 08.30 på utvalgte dager, med reprise i ettermiddagssendingen samme dag.

Etter planen skal Vik-programmet sendes på radio onsdag 30. januar, mens Terråk-programmet sendes dagen etter.

