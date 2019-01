Bindal minner om fristen for å søke om å arrangere Bindalsdagen nærmer seg

Nyheter

1. mars er siste frist for å søke om å arrangere Bindalsdagen 2019, melder Bindal kommune på egne nettsider.

Rammene for Bindalsdagene er som følger:

«Bindalsdagen er et konsept som Bindal kommune bruker for å synliggjøre alt som skjer rundt i kommunen, av kulturliv, næringsliv og annet. Dagen skal virke samlende for befolkningen i kommunen, og skal bidra til å styrke omdømmet til Bindal som et levende samfunn med et rikt kulturliv.

Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet var å få til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året.»

Du kan lese mer om arrangementet på denne lenken.

Lag og foreninger inviteres til å søke.

Tidligere arrangører: