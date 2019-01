Dale krever skjerpede regler for vinterdekk til tungbiler

Nyheter

Forrige uke meldte BAnett om at Statens vegvesen har sett forfalskede vinterdekk på veiene i Nordland. Men senioringeniør Frode Johansen ga også uttrykk for at mange «ekte» dekk var like ille.

– Vi har sett folk som har stemplet «M+S» på dekkene selv. Men det er altså dekk fra fabrikantene som er like dårlige. Det finnes M+S-dekk (mud and snow, red.anm.) som egentlig er sommerdekk. De er merket i Kina, og beregnet på å kjøre 200.000 kilometer. Det er ikke vinterdekk. Vi skulle ønske at loven var bedre, slik at vi kan si at disse dekkene får du ikke kjøre med, du får bare snu og kjøre tilbake der du kom fra, sa han da.

Nå tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) grep.

– Det skal vere trygt å ferdes på norske vintervegar. Difor har eg no bedt Vegdirektoratet skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, sier han i en pressemelding.

Fredag fikk Vegdirektoratet beskjed fra departementet om å skjerpe kravet til vinterdekk for tunge kjøretøy.

– Dette er eit tiltak i arbeidet for auka sikkerhet og framkome på norske vintervegar. Eg ønsker at denne skjerpinga blir gjennomført så raskt som mogleg, og før neste vintersesong, sier Dale.

Regjeringa innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av løfteaksler. I 2014 ble dette påbudet utvidet, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler.

Da ble det også meldt inn ønsker om å se på kravene til merking av vinterdekk på et senere tidspunkt. Tyske myndigheter har skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at bare dekk merket med det såkalte «alpesymbolet» (Three Peak Mountain Snow Flake) er godkjent.

Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet vurdere om en skjerping etter samme mønster som i Tyskland bør bli foreslås i Norge.

Direktoratet skal også vurdere om et slikt krav bare skal gjelde drivende og styrende aksler som i Tyskland, eller alle hjul, inkludert tilhenger.

Tilgjengeligheten av denne typen dekk og om det er nødvendig med en overgangsperiode skal vurderes. I Tyskland er overgangsperioden frem til 30. september 2024 for dekk merket M+S produsert før 31. desember 2017.