- En historisk politisk begivenhet

Høyre-stortingsrepresentanten melder torsdag at det med enigheten mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF er duket for en historisk begivenhet: første ikke-sosialistiske flertallsregjering siden 1985.

- Vi har i ettermiddag diskutert plattformen og kan konstatere at dette er en god plattform som legger til rette for levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge, sier Ebbesen.

Eiendomsskatt

Hun mener regjeringsplattformen også inneholder gode nyheter for Nordland.

- For det første er det viktig at det meste som gjelder for resten av landet også gjelder for Nordland, som at en vil senke det totale skatte- og avgiftsnivået eller at en vil forenkle søknadsprosessen og bedre rammevilkårene for mineralnæringen. Andre viktige områder for Nordland er at plattformen er tydelig på to konkrete områder. Det er at Altinns plattform skal videreutvikles og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige èn gang. Videre skal det legges til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker.

- Jeg er også glad for at plattformen gir et tydelig signal om at eiendomsskattesatsen skal ytterligere ned, og at barnetrygden økes. Dette betyr mye for småbarnsfamiliene, mener Ebbesen.

- Samme sentralisering

Fra den rødgrønne siden er reaksjonene annerledes. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bruker parolen "Ny regjering, samme sentalisering".

- Dette er en regjeringsplattform for fortsatt sentralisering, høyt avgiftsnivå for folk flest og økte forskjeller i Norge, tordner han.

Slagsvold Vedum sier i en pressemelding torsdag kveld at det virker som om regjeringen ikke har lyttet til de som er blitt har blitt berørt av regjeringens sentraliseringspolitikk.

- Senest i dag kom en rapport som viser at det er krise i politiet. I rapporten sa de som hadde uniformen på at beredskapen og forebyggingen hadde blitt dårligere etter politireformen. Regjeringen gjør ingenting for å bedre politiet i dag, de sier tvert i mot at de skal fortsette sentraliseringen i politiet. I tillegg varsler regjeringen en ny stor sentraliseringsreform, gjennom å slå sammen stortingsvalgdistriktene, noe som vil føre til dårligere representasjon for store deler av landet, mener Vedum.