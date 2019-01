Torghatten Nord får bøter for innstilte ferjer på Vestlandet

Nyheter

Ifølge Bergens Tidende har enkelte av Torghatten Nords avganger på sambandet Halhjem Sandvikvåg blitt kansellert på grunn av vær når det bare har blåst liten kuling. Avisen skriver at anbudet for ferjesambandet, som er på E39 i Hordaland i området mellom Bergen og Haugesund.

– Det betyr at det må være ekstremvær, og det var det ikke tirsdag, sier Anders Sæternes, fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen til BT.

Setningen i anbudet lyder «Operatøren blir sanksjonert for all manglende produksjon så lenge det ikke er force majeure», som i praksis betyr at det må være hendelser som er utenfor operatørens kontroll, som er ekstraordinære. Kravet for vær er ekstremvær.

Derfor får selskapet millionbøter ifølge NRK Hordaland.

– Vi er nok på millionbeløp, sier Anders Sæternes, fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen til NRK, som sier til etermediet at bøtene for hver innstilte avgang er 1,5 gang det selskapet får betalt per tur.

Torghatten Nord overtok sambandet fra nyttår, og i løpet av de to ukene som har forløpt har 100 avganger på sambandet blitt innstilt på grunn av været, skriver BT. Dette er av totalt 1084 avganger. I årets ti første måneder hadd Fjord1, som hadde sambandet før, 35 kanselleringer på grunn av været.

Rederiet har hatt problemer med at fem nye ferjer er forsinket fra verftet, og det er leid inn ferjer fra Fjord1 og Bastø Fosen (sistnevnte er del av Torghatten-konsernet). De to Bastø-ferjene er bygget for å trafikkere Oslofjorden, og har ifølge avisen hatt store problemer med været i Bjørnafjorden, og det stilles også spørsmål ved om ferjene tilfredstiller kravene i kontrakten.

– Sannsynligvis tilfredsstiller de ikke kravene til hovedmateriell, sier fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen, Anders Sæternes, som også peker på at dette er kortsiktige løsninger.

Direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord innrømmer overfor avisen at ferjene ikke har vært gode nok.

– Med tanke på alle kanselleringene vi har hatt, har ikke reservefergene vært gode nok, sier han til avisen.