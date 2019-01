Dette er barnehagen foreldrene på Sør-Helgeland er mest fornøyd med

Nyheter

Det melder Barnehage.no, nettavisen til Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Det er Utdanningsdirektoratet som har gjennomført undersøkelsen. Beste mulige karakter på tilfredshet er fem, og det er 248 barnehager som har oppnådd 4,9 eller 5,0, av totalt 3.169 barnehager som har deltatt i undersøkelsen. Det nasjonale gjennomsnittet er 4,5.

I tall som Barnehage.no har sammenstilt er det én barnehage i Bindal og to barnehager fra Brønnøy som når opp, nærmere bestemt Kjella barnehage i Bindal og Sylteren barnehage og Toftsundet i Brønnøy. Kjella og Toftundet er kommunale barnehager, mens Sylteren er privat. Barnehage.no skriver at 204 av de 248 barnehagene er private, 43 kommunale og en eid av et sykehus.

Fakta om Foreldreundersøkelsen Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsesperiode: 1.- 30. november

Antall barnehager: 3169 av 5763 barnehager har deltatt. Av disse er 1622 private og 1547 kommunale.

Antall kommuner: Barnehager fra 287 kommuner har deltatt.

180 714 foreldre har mottatt undersøkelsen. Dette representerer over 60 prosent av barn som går i barnehage.

Svarprosent: 71 prosent Kilde: Utdanningsdirektoratet

Bindal:

Bindalseidet barnehage: 4,7

Kjella barnehage: 5,0

Terråk barnehage: 3,8

Brønnøy

Sylteren barnehage Sa: 4,9

Toftsundet barnehage: 4,9

Barnetun barnehage Sa: 4,8

Fjellsøya barnehage AS: Ikke rapportert

Flaggstanghaugen barnehage: 4,4

Furutoppen barnehage: 4,2

Klokkargarden barnehage: 4,5

Kløvermarka barnehage: 4,7

Salhus barnehage: 4,6

Soltun barnehage: 4,5

Vevelstad:

Storbjørka barnehage: Ikke rapportert

Stokka/visthus barnehage: Ikke rapportert

Vega:

Vega barnehage: Ikke rapportert

Sømna:

Bakketun barnehage: Ikke rapportert

Berg barnehage: 4,2

Vik barnehage: 4,1

Du kan sjekke alle kommunene i Norge her (ekstern lenke).