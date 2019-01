Designpris til Altinn

Nyheter

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

Stolt over merketildeling

I år fikk Brønnøysundregistrene prisen sammen med Fossland+Foss og byHands.

- Vi er veldig glad og stolt over merketildelingen. Å få tildelt DOGA- merket betyr mye for oss som fagmiljø innen design av offentlige tjenester. I dette prosjektet har vi involvert og satt brukeren i fokus, og forstått problemet før vi laget løsninger. Slik er det lurt å jobbe, og at vi tildeles DOGA-merket viser at vi har lykkes. Tildelingen betyr at det er større mulighet for at vi kan få jobbe slik fremover. Det sender signal om at dette er metodikk som fungerer. Dette er den andre prisen vi har vunnet for redesignet av altinn.no. I april vant vi IxDA-prisen, sier UX-designer Alise Kjelling i Altinns avdeling i Oslo.

Juryens uttalelse

Juryen sier i sin uttalelse at Altinn ikke er til å kjenne igjen. De er imponert over resultatet, og roser aktørene for å levere et svært godt designarbeid i et handlingsrom begrenset av sikkerhets- og personvernhensyn og en avansert teknisk løsning:

«Altinn er ikke til å kjenne igjen. Borte er det gammeldagse og statiske designet der man mest av alt fikk assosiasjoner til en hemmelig organisasjon, og inn er det kommet organiske former av mennesker og lek. I inviterende farger! Det er nesten slik at man får lyst til å sende inn selvangivelsen på nytt.

Det er kanskje feil å kalle Altinn for et av landets mest populære nettsteder, men det er i alle fall et av de mest besøkte. Utskjelt og fryktet for sine endeløse klikk-safarier for å finne riktig skjema og avkrysningsmulighet, har Altinn ofte blitt brukt som eksempel på alt som er galt med offentlig byråkrati. Derfor er denne fornyelsen av tjenesten så kjærkommen og et flott eksempel på hvordan designdrevet utvikling kan brukes til å komme brukerne i møte på arenaer de egentlig ikke vil være på.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før Altinn kan sies å være en sømløs og intuitiv opplevelse fra topp til bunn, men Fossland+Foss, Brønnøysundregistrene og byHands, har skapt et system og en profil der man kan videreføre prinsipper og designkomponenter til alle områder etter hvert.

Dette er svært godt designarbeid i et handlingsrom begrenset av sikkerhets- og personvernhensyn, i tillegg til den avanserte tekniske løsningen som ligger i bunnen.»

Prosjektgruppen bak altinn.no bestod av:

Thord Veseth Foss, Fossland+Foss, design

Margareth Horn, Brønnøysundregistrene, prosjektleder

Alise Kjelling, Brønnøysundregistrene, design

Hanne Finnøy, Brønnøysundregistrene, design

Christin Marie Mørch, Brønnøysundregistrene, design

Hilde Mari Måsøy, Brønnøysundregistrene, design

Hanne Saltnes, Brønnøysundregistrene, design

Sandra Blikås, byHands, illustrasjon

Marianne Røsvik, Olavstoppen, prototyping