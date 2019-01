Vegvesenet har sett tungbiler med forfalskede «vinterdekk»

Nyheter

Tirsdag gjennomførte Statens vegvesen en kontroll av tungbiler i Skillevika i krysset mellom Fv 17 og Fv 76 i Brønnøy.

Tidligere på dagen sto et norsk vogntog bom fast på Gåsheia, etter å ha kjørt ut i grøfta. Det måtte rygge hele veien ned til Skillevika, og der ila Statens vegvesens kontrollører kjøreforbud i påvente av nok kjettinger av god nok kvalitet. Vogntoget hadde kjettinger på drivhjulene.

– Stempler dekkene selv

Ifølge senioringeniør Frode Johansen i Statens vegvesen er det mange utenlandske tungbiler som er for dårlig skodd.

– Det finnes M+S-dekk (mud and snow, red.anm.) som egentlig er sommerdekk. De er merket i Kina, og beregnet på å kjøre 200.000 kilometer. Det er ikke vinterdekk. Vi skulle ønske at loven var bedre, slik at vi kan si at disse dekkene får du ikke kjøre med, du får bare snu og kjøre tilbake der du kom fra, sier han.

Men det er ikke bare det. Noen sjåfører tar det enda lengre.

– Vi har sett folk som har stemplet «M+S» på dekkene selv. Men det er altså dekk fra fabrikantene som er like dårlige, sier Johansen.

Kontrollerer på grenseovergangene

I dag må de ofte gi sjåføren påbud om å legge på kjettinger, men det er ingen ideell løsning.

– De tar dem bare av etter å ha kjørt et stykke, sier han.

Hovedsaken er sikring av hengere.

– De har gjerne bra dekk og kjetting på bilen, men ikke på hengeren, sier han.

Tirsdag har Statens vegvesen også kontroller på grenseovergangene.

– Håpet er at det blir lagt merke til.