Sykehusdirektøren utsetter ikke høringsfristen i sykehussaken

Nyheter

Mandag ble det klart at rådmennene fra Alstahaug, Vefsn, Brønnøy, Dønna, Leirfjord, Herøy, Træna, Vega, Vevelstad, Sømna, Grane og Hattfjelldal ber om utsatt høringsfrist i sykehussaken. Dette kom frem i et brev til Nordland fylkeskommune.

Tolv rådmenn vil ha ny sykehushøring Tolv rådmenn sør for Korgfjellet har sendt et felles innspill til fylkeskommunen om sykehusprosessen på Helgeland der de ber om ny høring.

Nå har administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset svart på spørsmålet.

Hun avviser noen slik utsettelse, ifølge Helgelendingen fordi «det foreløpig ikke er foretatt endringer i forslaget, og derav er det ingen grunnlag for ny høring», ifølge avisen.

Hun utelukker ikke at høringsinnspill kan føre til vesentlige endringer i forslaget, og at dette fører til at rapporten legges ut til ny høring.