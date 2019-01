Miljødirektoratet tilrår vern av Ursvatnet-området

Nyheter

Miljødirektoratet har nå kommet med sin tilråding om Ursvatnet i Brønnøy, eiendommen på 7.000 dekar grunneieren har meldt inn til frivillig vern, men som Brønnøy Kalk ønsker å bruke til å transportere ut råvare fra framtidig drift i Vassbygda.

- Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland. Hensynet til framtidig næringsutvikling med samfunnsøkonomisk gevinst er vektlagt. Det er fortsatt store verneverdier i arealet som tilrådes, heter det i direktoratets pressemelding.

Tar ut 450 dekar

Miljødirektoratet at det er kalkgrunn i området, og at det blant annet består av verneverdig kalkskog i tillegg til gammel barskog.

- Det er gjennomført en naturfaglig registrering som viser at området har regional verneverdi og derfor er aktuelt for frivillig vern, konkluderes det i tilrådningen til Klima- og miljødepartementet.

I flere høringsinnspill er det pekt på at verneforslaget vil fordyre, og i verste fall kan hindre, uttransport av kalk. Innspillene viser blant annet til konklusjoner fra en analyse gjort for Norsk Mineral AS om hva vern kan medføre for framtidige utvinningsplaner.

Basert på innspillene fra høringen har Miljødirektoratet gjort en egen vurdering av de samfunnsmessige konsekvensene av vern. I tillegg er det gjort en revidert miljøfaglig vurdering av områdets verdi dersom et areal tas ut av verneområdet for å sikre mulighet for kalktransport.

– Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere vernearealet er stor. Etter en helhetlig vurdering har vi derfor valgt å ta ut et areal på 450 dekar. Dette påvirker ikke verneområdets regionale verdi vesentlig. Vi har ikke tatt stilling til Brønnøy Kalk sine planer om fremtidig kalkutvinning, men poenget nå er at vår tilråding ikke er til hinder for næringsutvikling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

- Både og

Miljødirektoratet råder Klima- og miljødepartementet til å akseptere frivillig vern av 6.612 dekar, hvorav 2.160 dekar er produktiv skog.

De viktigste naturverdiene i arealet på 450 dekar som ikke foreslås vernet er to relativt små lokaliteter med gammel barskog og boreal regnskog.

– Vi mener at tilrådingen vi nå har sendt ivaretar både de viktigste naturverdiene og de samfunnsøkonomiske interessene knyttet til området, sier Hambro.

Brønnøy Kalk har tidligere fått tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til ekspropriasjon for å kunne undersøke grunnen under det foreslåtte verneområdet. Ifølge bedriften vil eventuelle funn kunne tas ut ved underjordisk drift som ikke berører naturverdiene i det aktuelle verneområdet.

Brønnøy kalk har tilbudt Øverås opp til 2 millioner kroner for å begrense verneavtale. Men grunneier Kjell Gustav Øverås vil ha tilsvarende sum som staten har gitt ham for å inngå verneavtale.

Brønnøy Kalk vil fortsette leting etter kalk i Bindal Gjennom kartlegging og kjerneboring er det påvist tre forekomster av kalkspatmarmor i Bindal som skal kartlegges videre. Nå har kommunestyret gitt viktige klarsignal.

Kamp om Ursvatnet Kari Anne og Margunn kjemper for Kalken Onsdag får Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) svar fra miljøministeren om Ursvatnet. Både hun og Margunn Ebbesen (H) mener kalkdriften må prioriteres.

Kamp om Ursvatnet Skal dette bli naturreservat eller skal Brønnøy Kalk få bygge vei til sin nye utskipingshavn? Fylkesmannen tilrår at Ursvatnet i Velfjord blir naturreservat. Brønnøy Kalk er imot og sier det handler om være eller ikke være for bedriften på lang sikt.