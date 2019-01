Feil i BA-sak om Thon-tårn forrige uke

Nyheter

Forrige uke omtalte BAnett at rådmannen har levert sin innstilling til planutvalget i Brønnøy om hvilken tilbakemelding man bør gi til Olav Thon Gruppen om det mye omtalte hotelltårnet som planlegges i Galeasen-kvartalet.

Rådmannen vil ha mindre Thon-tårn over Galeasen Se ny 3D-visualisering av Brønnøysund sentrum med et 52 meter høyt hotelltårn i saken.

Der snek det seg inn to feil.

For det første er det skrevet at Thon-tårnet ifølge saksfremlegget fra Gunvald Eilertsen fremstår «svært ruvende og dominerende for bybildet fra sjøsiden», et sitat som ikke omhandler Thon-tårnet, men det nye registerbygget.

Det sto også i saken at rådmannen anbefaler at hotelltårnet ikke burde være høyere enn dagens bebyggelse + 18-20 meter. I realiteten var dette en relfeksjon fra plansjef Gunvald Eilertsen om hva som er dagens situasjon ved sjøen, altså at kotehøyden (høyden over havet) i dag er mellom 18 og 20 meter.

Rådmannens innstilling i saken er at Olav Thon Gruppen må nedskalere volum og høyde noe.