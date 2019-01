Helgeland Kraft legger ny sjøkabel til Hamnøya i helga

Nyheter

To timer ut i det nye året ble hele Hamnøya i Vevelstad strømløs. Etter feilsøking fikk montørene en rask mistanke om feil på sjøkabelen over til Hamnøya.

- Vi så derfor at det ble viktig å få opp midlertidig strømforsyning til spesielt flere gårdsbruk og et oppdrettsanlegg. Litt over et døgn etter strømstansen hadde våre montører fått transportert ut aggregat og satt det i drift slik at alle berørte kunder fikk strømmen tilbake, sier prosjektleder Jan Arve Paulsen i en pressemelding fra Helgeland Kraft (HK)

- Vi må bare berømme hjelpen vi har fått både fra private innbyggere på øya og Shell som har kjørt ut en egen tankbil for etterfylling av diesel på aggregatet, forklarer Paulsen.

HK har tidligere opplyst at de har brukt cirka 2.000 liter diesel per døgn for å forsyne Hamnøya med strøm.

Fant feilen

Etter flere inspeksjoner av sjøkabelen ble feilen lokalisert fem meter fra land og på syv meters dyp på Hamnøya-siden. Det ble vurdert å leie inn et fartøy og heve kabelen og skjøte den, men kraftselskapet valgte å skrinlegge dette fordi risikoen for flere feil var overhengende på en sjøkabel som ble lagt på 50-tallet. HK opplyser at det foreløpig ikke er funnet årsak til kabelfeilen, som ble undersøkt med undervannskamera i 2018 uten synlige feil.

- På tirsdag denne uken startet vi derfor arbeidet med å få tak i ny sjøkabel, og onsdag var allerede en ny kabel på vei opp fra Oslo etter en avbestilling fra et annet firma. Samtidig har grunneiere på begge sider av øya gitt oss tillatelse for ny trasee, og Vevelstad kommune fikk behandlet vår søknad om endret trasevalg i rekordtempo, forklarer Paulsen, som er stolt over tempoet.

Legger ny kabel i helgen

I helgen starter også arbeidet med å ta opp nåværende kabel som blir sendt til gjenvinning.

- I en normal situasjon tar en slik prosess med prosjektering, bestilling og utførelse ett års tid. Vi er derfor svært fornøyd med å klare dette på en ukes tid takket være et fantastisk samarbeid med grunneiere, lokale privatpersoner, Vevelstad kommune og våre ansatte, sier Paulsen.