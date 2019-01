Nyheter

Onsdag meldte BAnett at uværet stanser paseinttransport med ambulansebåten torsdag.

Områdesjef Arne Finseth i Helgelandssykehuset understreker at dette ikke betyr at all pasienttransport vil bli stanset.

– Den stanser ikke ambulansebåter, men vi har lagt noen begrensninger på grunn av sikkerhet. Det kan også være spesielle tilfeller der vi tar vanlige turer også, sier Finseth.

Haste- og akutturer gjennomføres også.