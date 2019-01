Når Nordvik åpner nybutikk er det den minste i Norge

Nyheter

22. januar åpner Toyota Nordvik sin nye butikk på Salhus. De nye lokalene har et areal på 728 m2, som er ganske smått.

– Det nye anlegget er det første i Norge som konstrueres etter en helt ny kompaktstandard fra Toyota. Den nye standarden går ut på å bygge mindre og mer effektivt, og samtidig skape et moderne bygg med praktiske løsninger som gir en bedre kundeopplevelse. Dersom det viser seg å fungere bra, vil bygget bli brukt som et referansebygg for andre mindre Toyota forhandlere i landet, forteller eiendomssjef Paal Skaalsvik i Nordvik i en pressemelding.

– Det er mange som kjører Toyota i Brønnøysund, og vi ønsker å gjøre det enklere for kundene våre med en mer sentral plassering, forteller Driftsleder Eddy Reinfjord.